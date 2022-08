Dalle 5,30 di questa mattina un vasto incendio è divampato nel cortile interno del deposito Amiat Tbd, che lavora e ricicla rifiuti elettrici (elettrodomestici, televisori ecc) in via Brandizzo a Volpiano. Per spegnere le fiamme stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuoco. A coordinare soccorsi i carabinieri e il sindaco Giovanni Panichelli. Non ci sono feriti.

Commenti