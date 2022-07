VARISELLA. L’arrivo della stagione estiva coincide, purtroppo, spesso e volentieri con il massiccio abbandono dei cani a bordo delle provinciali o delle autostrade. Il fenomeno fa notizia ogni anno.

Alcuni amministratori si sarebbero attivati per contrastarlo, e sulla base di quelle esperienze la minoranza consiliare di Varisella, formata da Tullio Nocera e Gianpaolo Rizzo, vorrebbe proporre all’amministrazione di agire per salvaguardare gli amici a quattro zampe. “Molti comuni – spiegano i due – hanno deciso di premiare le famiglie che si recano presso i canili ed i gattili per adottare un animale da [...]



