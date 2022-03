VARISELLA. E’ notizia di qualche settimana fa l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione idraulica del Rio Rosso, situato nella borgata omonima. 218mila euro, arrotondando per eccesso, che sono solo una parte dei 370mila euro complessivi necessari per l’opera.

Secondo la minoranza consiliare di Progetto Paese, la sindaca di Varisella Mariarosa Colombatto avrebbe finalmente portato avanti i lavori su loro pressione in consiglio comunale. La risistemazione della borgata è un cavallo di battaglia di Tullio Nocera e Giampaolo Rizzo, che da quando sono entrati in consiglio comunale si battono per renderla più vivibile.