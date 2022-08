VARISELLA. Il 16 agosto, la signora Alma Grandi, che risiede a Varisella dal 2016, ha raggiunto il formidabile traguardo dei cento anni. La donna è ospite dell’RSA Euforbia, ed è proprio qui che il sindaco del paese, Mariarosa Colombatto, le ha fatto visita in occasione della ricorrenza.

La signora Alma è una molto colta, che però era capace anche di dedicarsi alla sua passione sportiva: praticava, infatti, la scherma. Aveva scelto di non sposarsi e di non avere figli per mantenere la propria autonomia e indipendenza.

Lavorava alla Fiat, e a questa occupazione teneva moltissimo. Ad oggi, per mantenere allenata la mente si cimenta con la Settimana Enigmistica e le parole crociate. Ha festeggiato i suoi cento anni circondata da tutto il personale e da alcuni ospiti che ogni giorno in carrozzella la raggiungono, nella sua stanza, per chiacchierare un po’ del più e del meno. Assieme a loro, a farle visita c’è un’amica, l’unica rimastale.

Non poteva mancare, come detto, la presenza dell’Amministrazione, che a causa delle norme restrittive ancora vigenti nel delicato contesto della RSA ha concesso la presenza al solo Sindaco. “È stato un piacere esserci – commenta proprio il primo cittadino-. Cento anni non è facile raggiungerli ed è un privilegio poterli festeggiare assieme. È stata consegnata alla signora Alma una pergamena ricordo e un fiore, ben poco rispetto al notevole traguardo raggiunto. Alla signora Alma porgiamo i nostri più cari Auguri da parte di tutta la Comunità Varisellese”.

Commenti