VARISELLA. “Stanti le ‘presenze’ di oggi a Varisella, tra Ramai e Moncolombone, ovvero all’area attrezzata sulla ‘Direttissima’ o in cento prati delle Valli di Lanzo, delle valli torinesi e di altre mille valli alpine e appenniniche, ribadisco che servono meccanismi per togliere ingolfamenti del territorio che non portano benefici, o meglio che comportano non pochi costi per gli Enti locali”.

Era chiarissimo il post su Facebook di Marco Bussone all’indomani dei festeggiamenti per Pasquetta, di cui il virgolettato è l’incipit. Per il presidente dell’Uncem l’affluenza di persone nei luoghi naturali va regolata in qualche modo. [...]