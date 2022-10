VARISELLA. Il 30 settembre, l’associazione nazionale, Città per la Fraternità si è incontrata con l’Amministrazione comunale di Viterbo. All’incontro era presente anche il sindaco di varisella, Mariarosa Colombatto.

“Un incontro – spiega il primo cittadino – desiderato e richiesto dal Sindaco e dalla Giunta per un confronto, ma soprattutto per comprendere quanta Fraternità necessita oggi la politica. Questa nuova neo insediata Amministrazione civica già ha dimostrato la volontà di un grande cambiamento. Quello di voler riprendersi la Città per ridarla rinnovata ai propri cittadini. Non vi è nulla di male nell’amare la propria terra è nel volerla valorizzare. Stefano Cardinale, Presidente in carica dell’associazione, ha accolto con attenzione e trasporto [...]



