VARESE. Amianto: GdF sequestra un’area di 16mila mq nel varesotto

Un’area industriale di 16 mila mq con all’interno un capannone industriale a Lonate Pozzolo (Varese) è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza per violazione della legge sulla gestione dei rifiuti speciali. Il fatiscente tetto della struttura, a quanto emerso da accertamenti svolti con il Reparto Operativo Aero-Navale della Guardia di Finanza di Como e Arpa, già parzialmente crollato, è costituito da cemento-amianto. Tracce di amianto sono state altresì rilevate nel terreno circostante, presumibilmente a causa del cedimento di alcune parti del tetto, con la conseguente dispersione di polveri. L’area, intestata a una società con sede in provincia di Milano, è di proprietà di un imprenditore di Novara, denunciato dalle fiamme gialle per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

