“La Mafia non è un’associazione a delinquere normale, di persone che si mettono insieme per guadagnare in modo illecito. In tutte le loro forme, italiane o straniere che siano, le mafie sono gruppi di potere che rendono i cittadini schiavi”.

Chiara e tagliente la definizione che di questo fenomeno criminale ha dato Roberto Sparagna, procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e a suo tempo pubblico ministero nel Processo Minotauro.