Vandali a Brandiss

Ancora i vandali de noantri! Era un po’ che mancavano all’appello, per fortuna son tornati. Un nutrito gruppo di giovanotti ha pensato bene di festeggiare l’inizio dell’estate (o la fine della scuola, vedete voi) mettendo a ferro e fuoco il centro di Brandizzo, costato ai brandizzesi di ieri e di oggi, quindi anche a loro e ai loro padri, decine di migliaia di euro. Gli scimuniti hanno spianato fioriere, imbrattato muri, rotto panchine e divelto cestini dell’immondizia.

La faccenda, dal loro punto di vista, sarebbe finita qui: una ragazzata, niente di più. Dal momento, però, che quella roba l’abbiamo pagata noi e la vorremmo rivedere quanto prima in ordine, così da godere della città e dei suoi spazi come si conviene alla gente per bene, chiedo agli imbecilli che hanno distrutto di mettere mano al portafoglio e/o riparare. Non abbiamo avuto rogne a sufficienza?

Bisogna aggiungere altri problemi a quelli che già ci sono stati e che ancora ci sono? Lo sanno i deficienti che siamo pieni di debiti fino al collo e che toccherà a loro pagare, oltre che a noi (panchine rotte comprese)? I maleducati risponderanno, lo so, che non volevano, non credevano, non sapevano, mami e papi li difenderanno fino a la muerte sostenendo che i loro pargoli non sono usi al crimine né all’inciviltà.

Non importa! Rivogliamo indietro strade, parchi e piazze com’erano prima della barbara operazione. Perché e percome sono affari loro, l’importante è che rimettano a posto. Un suggerimento: lo facciano di persona, chi ha rotto paghi, chi ha sporcato pulisca, chi ha divelto rimonti.

Chissà che un po’ di fatica non rinsavisca le zucche vuote dei pusillanimi e non convinca le famiglie a provvedimenti giusti, al fine di educare alla vita di comunità i loro figliuoli viziati, strafirmati, ipernutriti del superfluo, ma evidentemente scarsi del necessario, buona educazione in primis. Se i somari vorranno imparare qualcosa di buono dalle loro malefatte forse lo trarranno dalle conseguenze che dovranno – o dovrebbero – pagare. Non ci si rifaccia su di noi, grazie. Abbiamo già dato.

