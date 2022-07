Sabato 30 luglio dalle ore 8.30 alle 21.00 secondo appuntamento della rassegna, nella quale questa volta è protagonista il Comune di Valprato Soana. Una Valle Fantastica proposta su due dimensioni, quella della terra nel senso agricolo e culturale ma anche geografico; quella del cielo, perché alzandosi verso l’alto si scopra una visione diversa del paesaggio e in fondo della vita.

UNA MONGOLFIERA NEL CIELO DEL PARCO

Durante tutta la giornata, sarà presente una MONGOLFIERA che si alzerà, ad inizio mattinata ed in serata, per condurre i partecipanti ad inquadrare il Parco ed il vallone di Campiglia da una prospettiva diversa, attraverso la lettura di un paesaggio agricolo un tempo fonte di ricchezza per gli abitanti della valle. Per i bambini, prove di volo con gli AQUILONI.

Luogo: Campiglia Soana

Prenotazioni: in loco con orari variabili a seconda delle condizioni ambientali, costo 5 euro a persona per ogni corsa.

Informazioni: Comune 348 498 4356

MERCATO DEI PRODOTTI D’ECCELLENZA DEL TERRITORIO

Durante tutta la giornata Campiglia ospiterà un mercato dei prodotti tradizionali della montagna. Produttori di miele, formaggi, salumi ed altre specialità della tradizione alpina esporranno i loro prodotti affiancati da abili artigiani.

Luogo: Campiglia Soana, vie del centro.

Informazioni: Comune 348 498 4356

UNA VALLE E LE SUE RADICI

Il Centro visitatori “L’uomo ed i coltivi” dedicato alle produzioni agricole storiche locali, sarà aperto al pubblico tutto il giorno con visite guidate gratuite sul tema dell’agricoltura tradizionale, con particolare attenzione sull’uso della canapa sativa.

Luogo: Centro visitatori del Parco – Campiglia Soana

Orari di visita: ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00

Info: 0124.901070 e info.pie@pngp.it

LE ESSENZE DELLA TERRA, spazio esperienziale sulle erbe officinali

Durante la giornata esperienze sensoriali all’aperto per scoprire le piante identitarie del Parco, a cura dell’Associazione Le Terre dei Savoia. *

Luogo: Centro visitatori del Parco – Campiglia Soana

Attività gratuita.

Info: 0124.901070 e info.pie@pngp.it

Orari: alle ore 11.00 ed alle ore 14.00

VEDI, TOCCA, ANNUSA, IMPARA.

Laboratorio didattico con esperienze sensoriali per scoprire le piante identitarie del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Per adulti anche con bambini. A cura dell’Associazione Le Terre dei Savoia. *

Luogo: Centro visitatori del Parco – Campiglia Soana

Orari del laboratorio: ore 11.00 oppure ore 14.00

Attività gratuita.

Info e prenotazioni obbligatorie 0124.901070 e info.pie@pngp.it

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

LA CANAPA SATIVA, USI NELLA TRADIZIONE ALPINA

Incontro con FABRIZIO BERTOLDO, esperto di agricoltura tradizionale che ci racconterà in particolare i metodi di coltivazione e gli usi della canapa sativa, una specie utilizzata da sempre in innumerevoli occasioni. Un esempio è il tradizionale confezionamento delle tipiche calzature della Val Soana: gli Scapin, con la suola in canapa, di cui verranno mostrate le tecniche artigianali di realizzazione.

A seguire due interventi specialistici:

• Le piante identitarie del Parco: un patrimonio da coltivare. Il Muses Accademia Europea delle Essenze: un polo museale per valorizzare la filiera delle erbe officinali ed aromatiche.

A cura di Elena Cerutti, Direttrice Associazione Le Terre dei Savoia.

• Conoscere la flora spontanea, le tradizioni locali e le proprietà delle piante.

A cura di Sonia Demasi e Valentina Scariot – Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino.

Al termine DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CANAPA SATIVA a cura del ristorante a Marchio di Qualità Chalet Rosa dei Monti di Piamprato.*.

Luogo: spazi esterni del Centro visitatori del Parco “L’uomo ed i coltivi” – Campiglia Soana

Ingresso libero. In caso di pioggia le attività si svolgeranno dentro al Centro Visitatori fino al raggiungimento della massima capienza del salone, secondo le normative di limitazione del Covid vigenti in tale data.

Attività e degustazione gratuita.

Info e prenotazioni obbligatorie: 0124.901070 e info.pie@pngp.it

dalle ore 18.00 alle ore 20.00

IL PARCO NELL’ORA BLU

Escursione crepuscolare, con le Guide del Parco, lungo i sentieri del Parco per ammirare le luci e le ombre dell’ora blu, il momento della giornata tra il giorno e la notte. Segue cena alla Locanda Aquila Bianca a Marchio di Qualità a carico dei partecipanti.

Luogo di ritrovo: Locanda Aquila Bianca, Fraz. Piamprato – Valprato Soana

Info e prenotazioni obbligatorie: (0124.901070 e info.pie@pngp.it) – vedi dettagli

ATTENZIONE: in tale data il tratto Valprato Capoluogo – Fraz.Campiglia sarà interdetto al traffico veicolare e servito da navette.

In occasione del 100° tutte le attività in programma sono offerte dal Parco e dal Comune di Valprato Soana in forma gratuita o a prezzo speciale (dove indicato).

