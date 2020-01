VALPRATO SOANA. Montagna: recuperati 4 escursionisti belgi

Quattro escursionisti di nazionalità belga sono stati recuperati dal soccorso alpino nel tardo pomeriggio di ieri nell’alto vallone di Campiglia, in Valle Soana (Torino). I quattro, mentre scendevano dal santuario di San Besso, hanno perso la traccia del sentiero e sono finiti in una zona particolarmente impervia. Due escursionisti sono anche caduti per alcuni metri e sono rimasti leggermente feriti. Una squadra del Soccorso Alpino di Valprato Soana ha raggiunto la comitiva e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il recupero dei feriti, poi trasportati al Cto. Gli altri sono stati accompagnati a valle.

Commenti