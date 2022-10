Un alpinista di 30 anni, originario di Bologna ma residente a Milano, è stato trovato privo di vita nella notte dal soccorso alpino in Valle Soana, a Valprato Soana, nel Torinese.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo, nel corso di un’escursione, è caduto in una zona molto impervia, a circa 3.050 metri di quota, in un canale che conduce alla Torre di Lavina, una vetta del fondo della Valle Soana. Il corpo è stato ritrovato dai tecnici del soccorso alpino in nottata e verrà recuperato questa mattina con l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco.

