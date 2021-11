VALPERGA. Nella mattinata di domenica 28 novembre l’amministrazione comunale valperghese ha inaugrato la prima panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza. Il sindaco Walter Sandretto e l’amministrazione comunale in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, hanno voluto sostenere tutte le donne vittime di violenza nel mondo condannando il crescente fenomeno di violenza in tutte le sue forme.

In Italia secondo l’ultimo report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia pubblicato il 22 novembre sul sito del Ministero dell’Interno, sono 109le [...]



