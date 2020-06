VALPERGA. Ubriaco, picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

I carabinieri della stazione di Cuorgnè hanno arrestato la scorsa notte un cittadino straniero, 33enne, residente a Valperga, disoccupato, pregiudicato, in quanto ritenuto responsabile di lesioni aggravate continuate e maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

In particolare i militari intervenivano su richiesta dei vicini allertati dalle urla della donna presso l’abitazione del soggetto che in stato di evidente ebrezza alcolica percuoteva la moglie in presenza dei tre figli minori.

L’immediato intervento dell’equipaggio della stazione di Cuorgnè evitava più gravi conseguenze. Il giovane, recidivo, per analoghi episodi di violenza occorsi nel recente periodo, veniva quindi tratto in arresto in flagranza e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre la donna veniva condotta in ospedale per le cure del caso.

