VALPERGA. Sandretto sindaco: “Oggi ha vinto la caparbietà, il buon senso e l’onestà”

Con la lista “Valperga in Movimento”, Walter Sandretto ha vinto le elezioni amministrative con 539 voti (30,04%).

“Oggi è un giorno di festa. Ḗ stata una battaglia dura ma ce l’abbiamo fatta. Un percorso lungo dodici anni, non solo in politica, ma anche nel mondo dell’associazionismo, e penso che oggi abbia vinto la caparbietà, il buon senso e l’onestà. L’obiettivo è quello di far conoscere Valperga non per le risse e per i litigi ma per gli atti concreti. Bisogna lavorare tutti insieme per un paese più unito” – ha dichiarato Sandretto. Subito dopo Sandretto chi ha ottenuto più voti è il dottor Corrado Marocco con la lista “Impegno Civico per Valperga”, 469 voti (26,14%), seguito dall’ex primo cittadino Davide Maria Brunasso Cassinino con la lista “Primavera a Valperga” e 452 voti (25,20%). Ultima, ma siederà comunque tra i banchi dell’opposizione, l’ex vicesindaco Isabella Buffo con la lista “Valperga Libera” e 334voti (18,62%).

A Valperga hanno votato in 1846 (70,67%) . Trenta schede nulle e ventidue schede bianche.

