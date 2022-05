Un giorno, conversando con un conoscente che vive a Torino, il discorso cadde sui rispettivi luoghi di residenza, e parlando di me dissi di vivere a Valperga, nel Canavese; di rimando sentenziò: «ah, sì, Valperga Caluso!».

Mi accorsi di aver messo in crisi le sue radicate convinzioni quanto gli feci notare che non esiste un paese chiamato Valperga Caluso, che Valperga e Caluso sono due cittadine distinte, entrambe nel Canavese, ma fra di loro distanti una ventina di chilometri. L’equivoco era dovuto al fatto che la toponomastica della città di Torino comprende una via intitolata [...]