VALPERGA. Nessun abuso di potere per l’illuminazione della via: archiviata la denuncia a Francisca e alla Giunta

VALPERGA. Nessun abuso di potere per l’illuminazione della via: archiviata la denuncia a Francisca e alla Giunta. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. E’ di ieri, lunedì 22 febbraio, la notizia della denuncia all’ex sindaco Gabriele Francisca ed ai suoi ex assessori Giovanni Milani, Monica Vittone [...]





