VALPERGA. La minoranza: “Sandretto s’è dimenticato del Giorno del Ricordo!”

Il 10 febbraio si è celebrato in tutta Italia il “Giorno del Ricordo”, ma il Comune di Valperga se ne è completamente dimenticato.

Il Sindaco Sandretto a braccetto con il ViceSindaco Paola Vallero e la giunta non hanno fatto alcun comunicato ufficiale, non hanno tenuto nessuna commemorazione, non hanno indetto nessuna manifestazione o conferenza online e neppure pubblicato un semplice post su Facebook per ricordare i tanti italiani vittime dell’odio totalitarista di Tito.

Su Facebook l’Amministrazione preferisce dar notizia di manifestazioni cinofile invece che onorare la memoria. Nonostante il “Giorno del Ricordo” sia stato istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, il Sindaco Sandretto preferisce aggiornarci della sua situazione di salute e dire che sta lavorando da casa per il bene del paese.

Probabilmente stava guardando la televisione stipendiato dai cittadini e non ha visto le tante trasmissioni che hanno tributato il giusto riconoscimento a una delle pagine più orribili e buie della nostra storia.

O si è trattato di una dimenticanza figlia dell’ignoranza e inadeguatezza di quest’Amministrazione che oltre a non conoscere le norme non ha studiato la storia. O peggior cosa si vuole perseverare nel silenzio e nell’indifferenza ideologica che vuole cancellare e dimenticare il sacrificio di migliaia di vite umane e di una vera e propria pulizia etnica contro gli italiani.

Il Comune di Valperga deve degnamente celebrare questo giorno, non solo perché previsto da una Legge dello Stato, ma perché nessuno ha il diritto di cancellare la memoria di questa tragedia in cui ventimila nostri connazionali vennero torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda guerra mondiale. Le vittime di quel massacro meritano, esigono di essere ricordate. Chiediamo che il Sindaco Sandretto ponga rimedio all’indifferenza della sua Amministrazione e alla sua sciagurata ignoranza, tenendo una solenne commemorazione del Giorno del Ricordo nel corso della prossima seduta consigliare.

Davide Maria Brunasso Cassinino Consigliere “Primavera a Valperga”

Giuliano Arimondo Consigliere “Impegno Civico per Valperga”

