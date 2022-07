VALPERGA. Sui social, il Comune di Valperga ha voluto lanciare un messaggio ai ragazzini del paese in occasione degli esami di Stato: “Nell’augurare buona fortuna a tutti i maturandi – si legge sul post – per gli esami, il Sindaco spera che la maturità serva anche per essere più sensibili nei confronti dei luoghi sacri e patrimonio Unesco come Il santuario di Belmonte che, ogni anno, è luogo di festeggiamenti pre-esami. Si ringraziano i cantonieri del Comune di Valperga ed il volontario Erich Bertot per aver pulito nonostante la [...]





