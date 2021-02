VALPERGA. Guidava lo scuolabus ubriaco, denunciato un 51enne

I carabinieri di Cuorgnè hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza l’autista dello scuolabus in servizio per conto del Comune di Valperga. L’uomo, 51enne, assunto da una ditta esterna che svolge il servizio, dopo aver terminato il giro del mattino, è stato controllato a bordo del bus da [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti