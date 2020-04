VALPERGA. Coronavirus, Francisca: “Aspettiamo i tamponi da 10 giorni”

CORONAVIRUS VALPERGA. “Da dieci giorni abbiamo chiesto i tamponi per la casa di riposo, ma ancora non sono stati eseguiti. Peggio: a Valperga abbiamo un caso di tampone eseguito ma sparito nel nulla“. Gabriele Francisca, sindaco del Comune canavesano, lancia l’allarme sulla situazione del proprio paese. “Non posso fare a meno di denunciare l’inefficienza del sistema sanitario regionale e in particolare dell’Asl To4 – sostiene il primo cittadino -. In casa di riposo sono stati effettuati i tamponi solo agli ospiti portati d’urgenza in ospedale, nonostante sia una Rsa con casi positivi conclamati“.

Commenti