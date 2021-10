Riceviamo e pubblichiamo. Sappiamo che le parole sono armi potenti che nella bocca degli stolti ( in ore stultorum ) possono arrecare gravi danni. Possono anche esaltare, inficiare, suscitare riprovazioni o condannare.

Logico, quindi, misurare i termini e adottare la massima prudenza, perché a volte si ritorcono contro chi le ha pronunciate.

Casus belli: un settimanale locale, con dovizia di particolari riporta la notizia della rottura d’un tubo per l’approvvigionamento idrico nel cortile del Municipio di Valperga. Incuria?

Cause maldestre di incompetenza? A parere del Dr. Francisca ciò è dovuto al persistente utilizzo del cortile per la sosta permessa ai Dipendenti Comunali.

Causa che ha determinato la fuoriuscita consistente d’acqua in superficie ma altresì “una perdita di decoro” nel luogo. Quindi, un tubo rotto, una perdita d’acqua temporanea, e subito partono strali di disimpegno e disinteresse. Escludo a priori che la versatilità goliardica di una persona nota a tutti possa polarizzarsi a livelli così bassi, additando questi o tal’altro al pubblico ludibrio.

Mi sembra eccessivo, però, parlare di “perdita di decoro”. Ritengo che il decoro esprima un concetto estetico e morale che ogni cittadino manifesta nell’aspetto e nel contegno. Ciò porta a dissentire da quanti si arrogano la valenza di esternare valutazioni. Massimamente se si è stati alla guida della Città.

Valperga, può permettersi di guardare dall’alto con dignità, sono gli Amministratori che dovrebbero ogni tanto fare “mente locale” sul loro operato e chiedersi se hanno assolto con rettitudine quanto…la cittadinanza s’aspettava. Eccessi di parzialità, atti violenti, pronunce indecorose, interessi personali perpetrati in modo subdolo e vanificati come normale amministrazione, sono “cronaca giornaliera”.

Ci si è assuefatti al punto di ritenerla “normale”.

E’ il disimpegno di organi preposti al raggiungimento di interessi collettivi, nel timore, ormai, di essere perseguiti per responsabilità soggettiva che vanifica ogni sforzo con rinvii ed inettitudine che vanno sotto il nome di “omissioni”.

Da ciò ne deriva che nei piccoli Comuni si procede ormai per inerzia, mentre cresce a dismisura l’Italia del non voto. Si arriva all’assurdo se consideriamo che molti Cittadini rifiutano ormai di candidarsi alla carica di Sindaco per i troppi impegni e calamità che gravano su di essa. Prendiamo ad esempio via Martiri della Libertà che è poi l’arteria centrale della viabilità cittadina.

Da centro gravitazionale di ogni attività commerciale è diventata , oserei dire, una via sterile per carenza di negozi attrattivi, banca chiusa ridotta a punto di prelievo, velodromo fatiscente per scellerati motociclisti per le loro scorribande pazzoide , interesse per i pedoni a facilitarne l’attraversamento.

Si pensi più di tutto, all’assenza riprovevole di marciapiedi, alle difficoltà con la presenza di gradini che arrivano fino ai bordi del manto stradale, con gravissimo pericolo per chiunque (penso ai bambini ed agli anziani con difficoltà motorie).

Sono problemi non sorti oggi ma che col “rinvio perpetuo” si sono protratti per decine d’anni vanificando la loro urgenza di soluzione.Parlare quindi, di perdita d’acqua nel cortile del Municipio mi sembra alquanto disdicevole.

Si vuole perpetuare il proseguimento della propria notorietà? Ci si renda visibili con argomenti che portino lustro alla Città. Un’opposizione sana, seria, costruttiva, partecipativa,può essere meritevole di rispetto.

A maggior ragione se si è fuori da schemi politici da tempo volutamente abbandonati.

Si dia serenità all’impegno assunto dall’attuale Amministrazione di disciplinare la sua condotta con sagacia, intelligenza, puntando solo ed esclusivamente al benessere di tutti i Cittadini. E’ questa la strada unica da seguire altrimenti c’è il disastro… l’abisso.

Paolo Salemi

