VALPERGA. Durante l’ultimo consiglio comunale, che ha avuto luogo l’8 agosto scorso, il tema del caro-energia ha scatenato il dibattito tra la maggioranza, guidata dal sindaco Walter Sandretto, e il consigliere di minoranza Davide Brunasso. Per ricostruire il dibattito bisogna partire dal secondo punto all’ordine del giorno.

Il punto prevedeva l’approvazione di una variazione di bilancio di 82mila euro che vedeva le spese correnti aumentare di 47mila euro: più del 50% della variazione. “Le spese correnti sono la peggior spesa che ci può essere per un ente locale, soprattutto in un periodo come questo” ha [...]