VALPERGA. Botta e risposta sui programmi: Marocco accusa Sandretto di aver copiato il suo.

Il candidato a sindaco Corrado Marocco accusa Walter Sandretto di aver presentato un programma elettorale quasi identico a quello presentato da lui nel 2015.

“Si tratta di una cosa vergognosa. Il candidato a sindaco Walter Sandretto ha copiato all’80 per cento il mio programma presentato nel 2015 ed alcuni trafiletti sono uguali a quelli del programma presentato quest’anno. Quindi quest’anno mi ritrovo con due programmi… Sandretto non è in grado di presentare un programma scritto da lui?! Sono allibito quel programma l’avevo stilato io e anche le idee erano le mie. Sono trascorsi cinque anni dal 2015 e il paese è cambiato, invece Sandretto si presenta con una lista nuova e un programma di cinque anni fa!”.

La risposta di Sandretto non si è fatta attendere: “Dopo anni di politica insieme è ovvio che alcune parti del programma elettorale siano simili visto che quello del 2015 era stato stilato e condiviso anche da me. Il paese tutt’ora continua ad avere gli stessi problemi dell’epoca e siccome si tratta di un programma costruttivo ho ritenuto opportuno riprendere alcuni punti, aggiungendo parti nuove per far fronte alle difficoltà in cui versa Valperga. Non rispondo alle polemiche e provocazioni sterili perché le polemiche sterili a noi non ci appartengono. Io penso soltanto al mio gruppo e al bene del mio paese. Comunque ne approfitto per fare un augurio a tutti i candidati a Sindaco per questa bella competizione nell’interesse dei cittadini”.

Commenti