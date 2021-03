VALPERGA. Arrivano le telecamere per punire l’abbandono dei rifiuti. A Valperga è stato avviato il primo importante intervento in merito al rifacimento delle fognature e dell’acquedotto in via Pierino Grosso. “Un canale che passava sotto un edificio ed arrivava fino in Via Matteotti e che

Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti