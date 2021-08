Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VALPERGA. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il 16 agosto l’associazione Pro San Rocco Braidacroce ha organizzato la messa in onore del santo nell’omonima chiesetta di Via Matteotti. La funzione religiosa è stata celebrata da don Bartolo Perlo e da Monsignor Carlo Ellena, vescovo emerito di Zè Doca in Brasile. In questa occasione il direttivo dell’associazione, visto il successo di “Adotta una panca”, ha promosso una nuova iniziativa: “Adotta un mattone”.