VALPERGA. A Valperga una patronale in versione “ridotta”

L’edizione 2020 della Festa Patronale di Valperga, a causa dell’emergenza sanitaria, si svolgerà in versione ridotta. Dopo i primi momenti di incertezza la Pro loco Valperga – Belmonte è riuscita ad organizzare la manifestazione. Da giovedì 10 Settembre fino a martedì 15 Settembre sarà allestito un fantastico Luna Park in Piazza Unità d’Italia. Non mancheranno le promozioni soprattutto nella giornata di martedì 15 Settembre quando il biglietto delle giostre costerà 1 Euro e le attrazioni a tempo e a premi faranno uno sconto di 1 Euro alla cassa. Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente un servizio bar.

