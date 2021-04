VALPERGA. 450 uova di Pasqua donate ai bambini e ai ragazzi che fanno la Dad. Siamo nuovamente in zona rossa ed i bambini e i ragazzi, esattamente un anno dopo, sono a casa da scuola in videolezione. Una situazione non semplice da affrontare così la Pro loco [...]



