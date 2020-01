VALLO. “La resilienza del bosco”, sabato la presentazione del libro di Vacchiano

“La resilienza del bosco” è il titolo del libro di Giorgio Vacchiano che sabato 18 gennaio verrà presentato a Vallo Torinese. L’incontro pubblico si terrà al bar Circol in piazza San Secondo, nel piccolo Comune della provincia di Torino. A promuoverlo sono l’Uncem, il Comune e la Biblioteca. L’autore, Giorgio Vacchiano, è ricercatore e docente in “Gestione e pianificazione forestale” presso l’Università Statale di Milano. Il fulcro della sua attività è lo studio di modelli di simulazione in supporto alla gestione forestale sostenibile e l’adattamento al cambiamento climatico e ai disturbi naturali nelle foreste europee. Vacchiano nella serata del 18 presenterà il volume “La resilienza del bosco” uscito pochi mesi fa per Mondadori Editore. Nel libro emerge quanto le foreste, i boschi siano vivi e abbiano la capacità rinascere, anche contrastando l’estinzione totale a seguito di eventi traumatici. Una resilienza di milioni di anni oggi messa a dura prova da cambiamenti repentini nella nostra “casa comune”, che è la terra, dove le connessioni non sono solo tra alberi e alberi, alberi e acqua o aria, ma tra alberi e uomini. E tra uomini e uomini. Nel libro l’analisi di questi intrecci accompagna la narrazione dei viaggi che l’autore ha intrapreso, dal parco Yellowstone alle isole Haida Gwaii del Pacifico, alle valli piemontesi. Alla ricerca di una strada che, in relazione all’ambiente che ci circonda, porti a immaginare il nostro futuro. Un tema di attualità trattato da uno viaggiatore scrittore ricercatore – che la rivista “Nature” nel 2018 ha inserito tra i migliori scienziati emergenti del mondo.

Commenti