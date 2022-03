VALLI DI LANZO. La Banda ultralarga fa discutere, e arrivano critiche anche dal Comitato OltreSturaFutura. Della questione si è parlato in Città Metropolitana, dove gli amministratori si sono ripromessi di fare il necessario per cablare due terzi delle zone in area bianca, l’area, cioè, dove nessun investitore privato è interessato a mettere piede per portare la connessione veloce.

Dal Comitato prende la parola la presidente, Rori Sforza, che enumera i “251 comuni collaudati pronti al collegamento, 59 con collaudo, ma non ancora pronti, 400 cantieri ultimati da collaudare e 618 comuni con progetto approvato e cantieri fermi” in [...]