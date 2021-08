Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VALLI DI LANZO. Dal 7 agosto è partita la seconda parte della manifestazione “Un viaggio lungo un’estate”, promossa dall’Unione Montana Alpi Graie (Rubiana, Viù, Ceres, Lemie, Groscavallo, Traves e Usseglio) con il contributo della Fondazione Crt. Una kermesse che negli intenti dei Comuni e degli organizzatori vuole essere «la giusta risposta ad un momento difficile che ha mutato in parte le nostre abitudini».

“Un viaggio lungo un’estate” è appunto un viaggio che rappresenta l’allegoria della vita e di qualsiasi percorso di maturazione e crescita, è in questo momento un’aspirazione comune. Le arti che gli organizzatori hanno scelto sono in un certo qual modo caratteristiche del territorio: ad esempio il cinema a Groscavallo (lo scorso weekend) per la presenza di Villa Pastrone, a Viù la musica classica grazie alla presenza all’inizio secolo del compositore Giacomo Puccini.

Dopo i primi tre eventi a Rubiana, con il concerto di otto filarmoniche al Colle del Lys, a Ceres dove è stata organizzata una mostra fotografica realizzata dagli abitanti del paese sotto la direzione della fotografa Maria Vernetti, a Groscavallo con il film “Pastrone!” nell’omonima Villa, gli incontri ripartiranno da Lemie. «Per noi “Un viaggio lungo una vita” è un banco di prova – commenta Daniela Majrano, sindaco di Viù nonché vice presidente dell’Unione Montana Alpi Graie – ma anche un percorso carico di speranze e per questo siamo ben lieti di essere riusciti ad interessare al nostro progetto la fondazione Crt. Ormai da qualche tempo, ci si è resi conto che non ha più senso avviare e proporre progettualità di carattere comunale, ma che occorre lavorare in un’ottica sinergica, attraverso la quale costruire un’immagine di territorio che sa valorizzarsi, mettendo in luce le proprie peculiarità. Solo un territorio vivo è in grado di essere attrattivo, e non soltanto in una prospettiva turistica, ma anche nell’ottica di un progetto di vita che riporti alla montagna chi ha trovato le condizioni e i servizi per potervi rimanere».

L’ideatore e direttore artistico della rassegna è il regista Max Chicco. «Credo fermamente che la cultura ci salverà – dice -. In un’epoca di stravolgimenti, penso che bisogna percorrere questa strada. Dobbiamo offrire al pubblico momenti di aggregazione, di condivisione e di relazione. Il teatro, la musica vanno verso quella direzione. Nei miei progetti culturali punto sempre sulla bellezza in ogni sfaccettatura, e come disse un giorno un filosofo: la bellezza salverà il mondo!”

Il “Viaggio” riparte a Lemie sabato 14 agosto alle 21, con Mario Bois e la sua compagnia che faranno rivivere tradizione e magia con lo spettacolo “La Mie Masche”, una rappresentazione itinerante creata grazie ad un workshop di recitazione realizzato con la Pro Loco. A Traves, e più precisamente in località Tese, lunedì 16 agosto dalle 15.30 nella chiesetta di San Rocco il pubblico verrà accolto da un anziano prete (l’attore Guido Ruffa, il Lupo Lucio della Melevisione) che racconterà quello che nel 1.400 successe durante la pandemia.

A Viù sabato 21 agosto ore 16 e 17.30 sarà il teatro a tenere banco per un intero pomeriggio nella piazza centrale del paese che si trasformerà in un palco a cielo aperto: s’immagina che uno stralunato Giacomo Puccini (che scrisse in questo paese parte della Bohème) interpretato da Gigi Colasanto torni ai giorni nostri per incantesimo cercando di ricordare cosa fece nel paese quando nel 1895 vi soggiornò. Qui incontra un ragazzo (interpretato da Marco Giordano) che conosce ogni dettaglio della Bohème e in questo modo nasce un duello culturale tra i due. Il pubblico assisterà a uno spettacolo elettrizzante, brillante e con colpi di scena.

Ed infine per chiudere, a Usseglio al lago di Malciaussia verrà organizzato domenica 22 agosto alle 16 un concerto jazz di Claudio Chiara e Barbara Raimondi Quintet che ripercorre i grandi successi dei musical di Broadway (Claudio Chiara è il sax che accompagna da anni Paolo Conte). Il pubblico assisterà a uno spettacolo unico immerso nella scenografia naturale del lago.

