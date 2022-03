Sembra che qualcuno abbia azzardato l’ennesima proposta per “amputare” le potenzialità della tratta montana della Torino-Ceres: fermare la SFM-7 a Germagnano e da lì a Ceres prevedere dei treni-navetta (magari le solite antiquate automotrici diesel ALn668). Lo vogliamo dire in modo chiaro: anche no, grazie!





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Il pregio della proposta di Trenitalia stava proprio nel poter risolvere l’annoso problema dei trasbordi a Germagnano (da treno [...]