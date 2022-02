VALLI DI LANZO. Nelle Valli di Lanzo mancano i medici di base. L’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) lo dice da tempo. L’ultima azione concreta effettuata dall’ente è stata diramare ai suoi comuni un ordine del giorno. Le amministrazioni devono discuterlo, firmarlo e inviarlo a loro volta a Città Metropolitana, Regione e Governo.

L’ordine del giorno richiede un pronto intervento agli enti superiori per far sì che procedano a portare qualche medico in più nei paesini dell’alta valle.

Tra i sindaci che hanno aderito c’è Mirella Mantini, che per la sua Germagnano vorrebbe almeno un [...]