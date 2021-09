Ascolta l'Audio Dell'Articolo

È tornata con la sua 8° edizione Ponti di Vista, la stagione teatrale realizzata dalle Compagnie Macapà e Compagni di Viaggio con il sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo e dai Comuni di Lanzo Torinese Fiano con la direzione artistica di Riccardo Gili. «Abbiamo di nuovo l’opportunità di guardare il mondo con gli occhi degli artisti e per ritornare a sentire la loro voce dal vivo – commenta Gili -. Fino a ieri un’opportunità scontata. Oggi non più. Sono artisti professionisti che provengono da tutte le parti d’Italia. Una stagione che doveva accompagnarci dall’autunno 2020 e che finalmente, un anno dopo, vi presentiamo. Un evento che spazierà, quest’anno più che mai, attraverso le opportunità che lo spettacolo dal vivo ci offre: musica, circo, musical, cabaret e ovviamente la prosa». Il primo appuntamento è stato il 18 settembre a Fiano con Conciorto spettacolo teatral musicale con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (musicista della Banda Osiris). Si continua il 25 settembre alle ore 21, sempre a Fiano, con Matteo Galbusera in Maicol Gatto – musica per gli occhi.

Terzo ppuntamento sabato 9 ottobre alle 21 con Controcanto Collettivo in” Settanta volte sette”, spettacolo vincitore del festival nazionale “I teatri del sacro”

L’ultimo appuntamento sabato 16 ottobre alle 21 con Laura Pozone in “Dita di dama”, monologo tratto dal romanzo omonimo di Chiara Ingrao. Gli spettacoli andranno in scena al Teatro medici del vascello di Fiano. Si possono acquistare i biglietti direttamente a teatro a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo oppure prenotarli al 370 3164208 (lunedì-venerdì ore 17-20, sabato ore 10-20) anche via whatsapp o scrivendo a pontidivista.teatro@gmail.com).

Per l’accesso agli spettacoli sarà necessario il Green Pass. Costo 12 euro intero, 10 euro ridotto.

Commenti