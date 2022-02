VALLI DI LANZO. Il GAL comunica che sono stati pubblicati i due bandi che prevedono contributi per sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nelle valli di Lanzo Ceronda e Casternone. Il primo bando (Misura 621 – Ambito 1) prevede un premio di insediamento pari a 25mila euro per chi avvia una nuova attività di impresa nel settore della ristorazione tipica, della ricettività in strutture extralberghiere, in servizi rivolti al turista (accompagnamento turistico, servizi di noleggio-assistenza per MTB, servizi per il benessere del turista, etc.). Il secondo bando (Misura 621 – Ambito 3) prevede un premio di insediamento sempre pari a 25mila euro per chi avvia una nuova attività nel settore della trasformazione e vendita di prodotti agroalimentari tipici, nel settore della lavorazione legno-ferro-pietra, nel settore forestale (lavorazione in bosco fino alla prima lavorazione del legno, valorizzazione scarti legnosi a fini energetici, ma anche manutenzione di aree verdi, giardini, etc.) e per chi

avvia una nuova impresa ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico. “Con la pubblicazione dei due bandi – afferma Mario Poma, direttore del GAL – diamo attuazione a quanto illustrato nell’incontro pubblico del 15 dicembre scorso a Lanzo. Ricordo che per partecipare al bando del GAL è necessario disporre di un piano aziendale, che dovrà essere sviluppato attraverso il percorso gratuito del servizio Mettersi in Proprio ( www.mettersinprorio.it ), servizio coordinato dalla Città Metropolitana di Torino. Questa è una ulteriore opportunità che il GAL mette in campo grazie agli ulteriori fondi europei ottenuti – evidenzia Claudio Amateis, Presidente del GAL – per sostenere lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle nostre valli. Chi desidera aprire una propria attività colga adesso questa opportunità”.

I due bandi sono consultabili e scaricabili sul sito del GAL nella sezione “bandi”, all’indirizzo https://www.gal-vallilanzocerondacasternone.it/bandi. Si ricorda che la scadenza per presentare la domanda di contributo è il 16 maggio 2022 e che per partecipare è necessario disporre del piano aziendale approvato dal servizio Mettersi in Proprio. Pertanto chi fosse interessato a partecipare al bando del GAL è opportuno che si attivi per tempo e si iscriva al servizio di accompagnamento gratuito per la elaborazione del piano aziendale. Per eventuali informazioni, è possibile contattare gli uffici del GAL al numero 0123521636 o inviare una email a info@gal-vallilanzocerondacasternone.it.

Commenti