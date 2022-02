VALLI DI LANZO. Sono 405mila euro i contributi regionali messi a disposizione dei Comuni delle Valli di Lanzo alluvionati nel 2019. Sono una parte dei 3,5 milioni di euro stanziato per finanziare 47 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche danneggiate dalla tempesta di due anni fa. Sette di queste opere verranno effettuate nelle Valli di Lanzo in altrettanti Comuni. L’investimento, a sua volta, è solo una parte dei 15.771.784 euro di contributi per 196 interventi in tutto il Piemonte.

«L’impegno della Regione Piemonte per i Comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.