Per quattro anni ha studiato le contraddizioni sociali e ambientali prodotte dall’estrazione di litio nella regione di Atacama tra Argentina e Cile. Adesso Alberto Valz Gris, dottore di ricerca in Sviluppo Urbano e Regionale nel Dipartimento Interateneo di Scienze del Territorio del Politecnico di Torino, si ritrova a 50 chilometri da casa un’azienda australiana che vuole scavare nelle montagne piemontesi per estrarre cobalto.