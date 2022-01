VALLI DI LANZO. Città Metropolitana ha scritto una lettera al Governo per chiedere sostegno ai piccoli Comuni montani che da troppo tempo non hanno più accesso ai canali Rai. Nella lettera si parla del problema del digital divide e del diritto all’accesso alla tecnologia, soprattutto in tempi di pandemia.

Da settimane ormai i cittadini di diversi piccoli comuni delle Valli di Lanzo si sono visti negare l’accesso ai canali Rai. Il problema è la riassegnazione delle frequenze, su cui Governo e TV di Stato stanno lavorando pancia a terra dallo scorso anno.

Ma l’impossibilità di vedere [...]