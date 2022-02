VALLI DI LANZO. Bruciano ancora i boschi

VALLI DI LANZO. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del vasto incendio che da ieri brucia i boschi tra Cafasse, Germagnano e Lanzo, nel Torinese. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i volontari dell’Aib. Evacuate, a scopo precauzionale, tre abitazioni. Le attività si concentrano in particolare sul Monte Basso.