VALLI. Coronavirus, al via escursioni e sport nelle aree montane

CORONAVIRUS VALLI. Non ci sono solo “visite ai congiunti”, il take-away, riapertura dei parchi pubblici, riaperture di alcune categorie di imprese, celebrazioni funebri obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi nel Dpcm del 26 aprile e nelle relative FAQ pubblicate sul sito del Governo. Dal 4 maggio, da ieri, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Si potrà andare a fare passeggiate ed escursioni in montagna. È giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. “Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva – si legge nelle FAQ – è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione”. Si potrà andare in bicicletta. “È consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto”.

Inoltre “la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.

Mancano ancora però delle risposte, chieste da Uncem. E Uncem le ha nuovamente avanzate al Viminale nei giorni scorsi. «Ad esempio occorre dire con chiarezza che non ci si può spostare dal proprio comune per la spesa se al suo interno si trovano negozi o piccoli supermercati, ma non ipermercati e discount – spiega Marco Bussone, presidente Uncem -. I prezzi in molti piccoli negozi sono aumentati troppo. E anche nella grande distribuzione».

Da ieri si può tornare a fare escursioni e pratica sportiva nelle aree montane, sui sentieri, come Uncem e tanti altri, come il CAI, hanno chiesto negli ultimi giorni. «Occorre procedere verso aperture e opportunità per i territori, per le imprese, progettare l’estate e l’inverno, sostenere gli esercizi commerciali e le imprese, gli operatori privati – aggiunge Bussone -. Servono ancora dei chiarimenti, ad esempio sulle seconde case e sulle manutenzioni dei sentieri e dei territori. Si vada avanti nell’unire tutela per la salute pubblica e aperture per attività e imprese”.

“La montagna non è il parco giochi della città”

«Certi salotti, domestici e pubblici, in questi giorni stiano tornando a pensare alla montagna come parco giochi, area di sfogo per la città. O ancora ‘green zone’ a servizio delle zone urbane. Retorica pericolosa in vista della ‘fase 2’ con le attività sportive consentite in montagna, anche fuori dal proprio Comune di residenza – sottolinea il presidente Uncem -. Eppure, a pensare che la montagna sia il parco verde dove ci si va a riposare e a divertire potrebbero essere in molti. Niente di più parziale e non conforme alla necessità di sviluppo, servizi, diritti di cittadinanza, infrastrutture, per quanti vivono e lavorano nelle aree alpine e appenniniche. Non sono certo una riserva indiana, anzi, Uncem crede fortemente nel dialogo tra sistemi territoriali, ma contrastiamo con ogni forza culturale e istituzionale chi pensa, polarizzando i fronti, che la montagna sia lo spazio della wilderness, della natura che fa quel che vuole, della non gestione da parte dell’uomo. Ce lo insegna Annibale Salsa, il paesaggio è creazione ed è plasmato dall’uomo. Dall’altra parte non ha senso continuare a dire e credere, come fanno molti molti, che le aree montane siano sfogo e luogo del benessere, del divertimento, della passeggiata, del loisir, del riposo. La montagna che vogliamo è vissuta e con imprese, con servizi moderni e infrastrutture che garantiscono competitività, qualità della vita, eroga servizi ecosistemici-ambientali riconosciuti e valorizzati. È fatta di imprese ed esercizi commerciali. Che vanno sostenuti. Dunque ennesimo appello a chi andrà in montagna, nei territori, nei prossimi giorni. Ciascuno spenda almeno 10 euro in un negozio di un Comune montano. Lo sostenga e unisca all’amore per le vette e per i sentieri, l’amore per le comunità che tengono in vita territori e le stesse aree urbane, in un’interconnessione che è il vero pezzo di novità sul quale puntare verso la fase 2. Adozioni e parchi gioco, green zone o borghi protetti dalle città, non ci interessano».

