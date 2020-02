VALLI. Bimbo “segregato” a scuola, il sindaco vuole incontrare il papà

Non si placano le polemiche in seguito alla denuncia di un papà che ha visto una scuola delle Valli di Lanzo isolare in una stanzetta a parte, fuori dalla classe, il figlio di 9 anni. Un bimbo con deficit di attenzione che fa difficoltà [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti