Valgo perché sono, non perché appaio.

Secondo William Shakespeare tutto il mondo è un palcoscenico e gli esseri umani sono soltanto degli attori che hanno le loro uscite e le loro entrate. E ognuno, nel tempo che gli è dato recita molte parti. Pensiero sempre attuale in questa società dove l’apparire ha un valore maggiore dell’essere. La moda dei tatuaggi, che imperversa da diversi anni nelle ultime generazioni, ne è un esempio eclatante. L’immagine è la prima cosa che si spende nel contattare l’altro. Essere è l’identità della persona, la sua intima natura, ciò che si è; apparire è il mettersi in vista, avere l’apparenza, sembrare ma anche mostrarsi. Attraverso l’essere esprimiamo la nostra identità, un modo di vivere personale e necessario, la nostra unicità, il nostro contenuto, ma vivendo di relazioni anche l’apparire diventa una manifestazione necessaria. Viviamo quindi in una società in cui conta più l’apparire rispetto all’essere o meglio dove l’essere coincide con l’apparire? Oggi la nostra attuale società genera una cultura fatta di modelli generati dalla pubblicità, dallo sport, spettacolo, dalla televisione, e dai social con la figura degli influencer. Viviamo in un mondo preconfezionato dove tutto e catalogato. Mi domando, ma perché oggi l’apparire è così importante in questa società? Perché è l’emblema di uno status, derivante da molta solitudine. Apparendo come o meglio di altri forse ci sentiamo meno soli, o credendosi migliori ci illudiamo e ci costruiamo una maschera in cui crediamo veramente. Ma alla fine la vita presenta il conto mettendoci in condizioni di riflettere e capire come effettivamente andrebbe vissuta. Oggi molti indossano più maschere e recitano un loro copione e si muovono secondo schemi ben definiti che si accettano per convenienza senza avere mai il coraggio di rifiutarli, anche quando contrastano con la loro natura. Sotto la maschera, non quella fisica per il covid, lo spirito freme, ma viene frenato per non urtare contro i pregiudizi della società, o per la personale tranquillità. Ma a volte capita che l’animo esplode e la maschera si spezza simile ad un violino stonato, o come un attore che si mette a recitare sulla scena una parte del copione che non gli è stata assegnata. Tutto questo per la paura di non sentirsi accettato. Come umani siamo esseri sociali e abbiamo bisogno di essere accettati, amati e stimati, ma dobbiamo accettarci come siamo. Chi ha tutto, ma non è, può perdere, in un solo istante, tutto ciò che ha. Chi è, ma non ha niente, può avere tutto ciò che vuole. Il vero potere degli esseri umani è nell’essere non nell’apparire. Valiamo perché siamo e non perché appariamo sui social con i mi piace o no!

Favria, 3.07.2022 Giorgio Cortese

