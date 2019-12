VALENZA (ALESSANDRIA). Accoltellato mentre rientra a casa

Un uomo di 33 anni è stato aggredito e ferito da due sconosciuti l’altro ieri sera mentre rientrava a casa a Valenza (Alessandria) in via Pergolesi. La vittima è stata trafitta al fianco da un coltello da cucina. La lama, che non ha toccato organi vitali, è stata estratta in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Gli aggressori, dal volto coperto da una maschera, erano sulle scale e, secondo il denunciante, verosimilmente volevano compiere dei furti. Il trentatreenne non è in pericolo di vita.

Commenti