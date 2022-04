Weekend di paura in Valchiusella per l’incendio che da venerdì pomeriggio e fino a domenica sera ha divorato ettari di terreno in montagna, nella zona di Cima Bossola, sopra Rueglio, tenendo col fiato sospeso e le dita incrociate la popolazione e l’Amministrazione Comunale e tenendo impegnati centinaia di volontari delle squadre Antincendi Boschivi arrivati da mezzo Canavese.

E’ stato un pomeriggio di incessanti voli quello trascorso l’8 aprile. Due elicotteri hanno caricato acqua in Chiusella e in Torbiera senza sosta. I volontari hanno domato le fiamme a quota 900 metri di altezza [...]