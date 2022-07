All’età di 94 anni è morto Renzo Ughetti. Se n’è andato nella giornata di sabato scorso, nella casa di riposo di Alice Superiore presso la quale era ospitato. Soltanto un giorno prima del funerale – che è stato infatti celebrato domenica, a Vico Canavese – del figlio, Flavio Ughetti, imprenditore 72enne di Meugliano (ex comune oggi assorbito in quello più grande di Valchiusa) deceduto l’altra settimana in seguito ad un incidente sul lavoro. Non ha retto al dolore, l’anziano valligiano, quando ha saputo ciò che era accaduto.

Flavio Ughetti era [...]



