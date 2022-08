Dal 12 al 28 agosto Il CIRCO PANIKO arriva per la prima volta in Valchiusella, a Rueglio, portando con sé uno spettacolo surreale, sperimentale, imperdibile: la nuova edizione del Gran Cabaret Paniko (acrobatica, musica dal vivo e ironia)

Il CIRCO PANIKO è un circo contemporaneo di qualità e senza animali. Nato nel 2009, fonde tecniche circensi, musica, teatro, danza e illusionismo.

Il collettivo internazionale di artisti e liberi pensatori ha fatto del nomadismo e della democrazia un baluardo dell’intrattenimento.

Musica dal vivo, performance acrobatica e potenza attoriale sono espressione corali della “fanfara gitana” che si agita sotto il tendone, trascinando lo spettatore in mondi paralleli. Il Circo Paniko non riconosce i confini politici e ideologici, l’auto-sostentamento per mezzo del gradimento del pubblico è il motore propulsivo fondamentale di questo progetto. Il biglietto, sostengono, non deve essere una barriera: l’ingresso e` libero e l’uscita a offerta.

In occasione delle date di Rueglio, il circo metterà in scena lo spettacolo “Gran Cabaret PANIKO”, adatto agli spettatori di ogni età. Tanti gli ingredienti di questo show: comicità, circo contemporaneo, delirio acrobatico per chi non si prende sul serio, e anzi… gioca con i personaggi, le pose, il ritmo, l’esplosione. Un viaggio circense pronto a ribaltare lo spettatore grazie ai suoi personaggi, alla musica dal vivo e al suo essere fuori dal tempo… dentro la tenda! Lo spettacolo è in costante evoluzione perché è la fucina creativa di tutti i loro spettacoli, che raccolgono gli artisti del collettivo unendo i numeri più classici a quelli più sperimentali o “di ricerca”.

Prenotazioni obbligatore dato il numero di posti limitato

Info & prenotazioni: 333 6298118 (SOLO CHIAMATA)

Telefono : +39 3336298118

Commenti