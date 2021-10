Sono in corso questa mattina a Vico Canavese le iniziative per commemorare Italo Tibaldi, ex deportato ed ex sindaco di Vico Canavese.

In queste ore è giunto anche un toccante messaggio della senatrice Lilia Segre: “La vita di Italo Tibaldi è stata una vita preziosa, per le sofferenze che ha patito da deportato, per l’indefessa attività di testimone del dramma dei campi di concentramento, per la sua opera di ricercatore, ma anche di amministratore pubblico e di “operatore di pace”, come amava definirsi. [...]



