E’ una polemica al vetriolo quella lanciata dall’ex capogruppo di “Gruppo Indipendente” di Vico Canavese, Valeriano Puccini Zanderigo all’indomani delle celebrazioni dell’ex sindaco e deportato Italo Tibaldi.

Secondo Zanderigo la commemorazione di Tibaldi avrebbe “minimizzato la sua figura” anziché celebrarla.

Il tutto a partire dalla pubblicazione del programma “apparso sul sito del Comune inspiegabilmente con notevole ritardo” come sottolinea Zanderigo.