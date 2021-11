VALCHIUSELLA: Dopo l’esperienza del Trentino Alto Adige, potrebbe nascere in Valchiusella la seconda comunità rurale amica amica delle demenze. Un progetto che mira a prevenire i disturbi cognitivi tramite una rete di protezione e prevenzione affettiva e socializzante.

“Le dimensioni raggiunte dal fenomeno dei disturbi cognitivi sono allarmanti – spiega il professor Diego Targhetta Dur (Direttore Didattico Polo Formativo Universitario Officina H, Coordinatore del Corso di laurea in Infermieristica con Sede TO4 Ivrea) – soprattutto in aree come la nostra, caratterizzate da un alto indice di invecchiamento. Non essendoci terapia farmacologica risolutiva, è necessario [...]