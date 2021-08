Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VAL DI CHY. I militari della Stazione di Valchiusa (TO) hanno recuperato 52 grammi di marijuana, 230 grammi di trinciato della stessa sostanza stupefacente e dei rami di cannabis in essiccazione, oltre a materiale per l’allestimento di una serra casalinga.

Sono state anche trovate 4 piante coltivate nel giardino di pertinenza della casa.

